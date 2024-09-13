Российские следователи завели дело против офицера ВСУ за преступления в Курской области, включая ракетные удары, сообщили в пресс-службе СК.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете уточнили, что ему вменяются убийства и покушения на убийство нескольких лиц, среди которых исполнители служебных обязанностей, выполненные организованной группой опасным для общества способом на основе политической и идеологической ненависти.

Ему также предъявлены обвинения в умышленном повреждении имущества, террористической деятельности, незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также других правонарушениях по УК РФ.

Следствие утверждает, что под руководством Красильникова военные ВСУ 6 августа незаконно пересекли границу РФ и нанесли ракетные удары, использовали беспилотники для подрывов жилых строений, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей.

«Кроме того, на автодорогах ими были размещены взрывные устройства для препятствования эвакуации гражданского населения из районов боевых действий в Курской области. В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Помимо этого, проживающие на территории Курской области мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства», — сказали в СК.

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