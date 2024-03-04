СМИ: утечка со стороны немецких военных ставит под угрозу поставки SCALP и Storm Shadow на Украину

Утечка разговора немецких военных о возможном применении дальнобойных ракет Taurus ставит под угрозу поставки на Украине французских SCALP и британских Storm Shadow, пишет The Times.

В разговоре офицеры бундесвера ссылались на британский и французский опыт использования дальнобойных ракет на Украине. Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback.

По мнения издания, озвученные в беседе факты помогут российским военным отслеживать транспортировку ракет и делать их своих целью еще до применения.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку разговора немецких военных, в котором они обсуждали особенности возможного применения Taurus на Украине. Предполагалось, что целью для ракет будет Крымский мост.