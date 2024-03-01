Российские средства ПВО перехватили три украинских беспилотника под Нижним Новгородом

Украинские военные пытались нанести террористические атаки по объектам на российской территории. ВС РФ были начеку и отразили эти попытки, сбив вражеские дроны. Об этом сообщил ТАСС .

Над Нижегородской областью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили три неприятельских беспилотника.

«В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили по этому поводу в министерстве обороны.

Еще один дрон противника был сбит над Белгородской областью. Ранее глава украинской военной разведки Буданов пообещал, что его спецслужба продолжит попытки взорвать Крымский мост. По его утверждению, будет также производиться воздействие на всю территорию Крыма. Это будет происходить до возврата полуострова в состав Украины.