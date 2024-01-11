Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Ростовской областью

ВСУ снова пытались нанести удары по объектам на российской территории. Противовоздушная оборона была начеку и предотвратила эту атаку. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось в Каменском районе прошедшей ночью. Пользуясь темнотой, украинские военные попытались нанести удар беспилотными летательными аппаратами. В результате два беспилотника самолетного типа были перехвачены и сбиты.

«В результате падения обломков пострадавших нет», - написал глава региона.

Он добавил, что в данный момент уточняются все возможные последствия падения дронов.

ВСУ постоянно атакуют российские объекты своими БПЛА, начиненными взрывчаткой. Под удар попадают не только приграничные регионы, но и области в центре России. Так буквально вчера украинский беспилотник был уничтожен над Воронежской областью.