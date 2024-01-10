Минобороны: над Воронежской областью сбили вражеский беспилотник

Украинцы предприняли попытку очередной террористической атаки по территории Российской Федерации. Днем в среду, 10 января, над Воронежской областью заметили вражеский беспилотник, сообщает официальный канал Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, инцидент случился около 14:30 – над Воронежской областью заметили вражеский БПЛА самолетного типа. Его сбили дежурные средства ПВО, уточняет канал Минобороны России.

На данный момент информации о том, имеются ли какие-либо разрушения или пострадавшие мирные граждане в результате инцидента, нет. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее премьер Словакии выступил с неожиданным заявлением касаемо конфликта на Украине. Роберт Фицо объяснил, почему западная стратегия провалилась. Подробнее в нашем материале. Еще один бывший американский офицер назвал одно условие, при котором Россия может завершить начатую на Украине специальную военную операцию - читайте по ссылке.