Российские Су-34 отбомбили позиции ВСУ, не входя в зону поражения ПВО противника
Фото: [Министерство обороны РФ]
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Для поражения противника применялись фугасные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило выполнить бомбардировку, не входя в зону поражения ПВО противника.
Боевая задача успешно решена, намеченные цели уничтожены, уточняется в сообщении.
Ранее Youtube-канал Defense TV отметил, что планирующие российские бомбы стали настоящим «источником боли» для ВСУ.