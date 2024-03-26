Российские Су-34 отбомбили позиции ВСУ, не входя в зону поражения ПВО противника

Безопасность

Фото: [Министерство обороны РФ]

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Для поражения противника применялись фугасные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило выполнить бомбардировку, не входя в зону поражения ПВО противника.

Боевая задача успешно решена, намеченные цели уничтожены, уточняется в сообщении.

Ранее Youtube-канал Defense TV отметил, что планирующие российские бомбы стали настоящим «источником боли» для ВСУ.

Актуально