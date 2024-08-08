Российские туристы пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

В Турции в районе города Милас в ДТП попал микроавтобус с туристами из России и Казахстана, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье.

Микроавтобус столкнулся с грузовиком, вылетел на обочину и перевернулся на бок.

В больницах в результате аварии оказалось семь россиян, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В генконсульстве работают над тем, чтобы попавшие в ДТП россияне получили всю необходимую помощь.

По данным турецких СМИ, задержан водитель грузовика.

Ранее сообщалось, что турецкие туроператоры и владельцы отелей хотят отменить систему «все включено».