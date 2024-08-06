Турецкие владельцы отелей предлагают отменить систему «все включено»

Крупные владельцы отелей в Турции и туроператоры предложили отказаться от системы «все включено» для повышения качества услуг, сообщает РБК .

Один из основателей этой системы, предложивший all inclusive («все включено») в 1990-е годы, заявил о необходимости отказаться от нее для улучшения качества услуг, в том числе питания.

По словам представителя турецкой туристической индустрии, новшество помогло достигнуть впечатляющих результатов, однако в современных реалиях наносит ущерб качеству проживания туристов в отелях. В частности, all inclusive негативно сказывается на питании, которое предоставляется постояльцам.

Эксперт подчеркнул, что гости, которые уделяют внимание качеству продуктов в отеле, готовы платить больше.

Систему «все включено» собирались отменять уже несколько раз. Так, в прошлом году туроператор Эрол Гюльдал заявил, что от нее необходимо отказаться, чтобы привлечь богатых туристов.

Ранее эксперт Сапронова рассказала о преимуществах осеннего отпуска. По словам основателя турагентства «99евро», осенью акклиматизация проходит мягче, а турпоток спадает.