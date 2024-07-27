Российские туристы пожаловались на атаку тропических рыб на Мальдивах

Туристы из разных стран, в том числе из России, пожаловались на укусы тропических рыб, обитающих у побережья Мальдив, пишет канал «SHOT ПРОВЕРКА» . Люди признают, что им страшно ездить на курорт из-за участившихся атак.

Отмечается, что известная рыба-триггер, которая стала мемом в соцсетях, оказалась не такой милой, как ее представляют. Она нападает на мимо проплывающих людей, прокусывая острыми зубами кожу.

Как рассказали опытные мальдивские драйверы, таким образом рыба защищает свое потомство. Ее настроение трудно предугадать. Именно по этой причине водолазы стараются как можно меньше проплывать возле таких морских жителей.

Рыба-триггер представляет собой морскую рыбу, известную своим ярким окрасом и необычным поведением. Она получила свое название благодаря способности поднимать свои шипы, создавая трудности для хищников и защищаясь таким образом. Эти рыбы обитают в теплых морских водах и часто встречаются среди коралловых рифов.

Ранее сообщалось, что россияне критикуют отдых в Геленджике из-за грязного моря и кишечных инфекций.