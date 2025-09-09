Российские туристы заблокированы в Непале на фоне беспорядков

Более 1500 российских туристов оказались заблокированы в Непале на фоне масштабных протестов. Посольство организовало бесплатные автобусы до аэропорта, но вылеты невозможны — воздушное пространство над Катманду закрыто. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Около полутора тысяч граждан России не могут покинуть Непал из-за внезапного обострения политической ситуации. Столица, Катманду, охвачена хаосом — по всему городу горят полицейские участки, а туристы вынуждены соблюдать комендантский час, не отходя от отелей далее чем на 10 метров.

Для обеспечения безопасности застрявших иностранцев российское посольство оперативно запустило бесплатные шаттлы. Эти автобусы курсируют между аэропортом и основными гостиничными комплексами, готовые в любой момент начать эвакуацию.

Ключевая проблема заключается в полном закрытии воздушного пространства. Все рейсы из международного аэропорта Трибхуван отменены до дальнейшего уведомления. Туристы, приехавшие в страну для восхождений в Гималаях и духовных практик, теперь вынуждены ожидать улучшения обстановки в условиях жестких ограничений.

Ранее супруга экс-премьера погибла при поджоге дома протестующими.