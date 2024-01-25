По утверждению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары по Харькову и территориям вокруг него, которые были нанесены два дня назад, привели ВСУ к большим потерям. У них погибло порядка 130 украинских солдат и националистов из Русского добровольческого корпуса*.

Его рассказ привело РИА Новости. Лебедев сообщил, что в самом Харькове было отмечено три сильных удара. Они были нанесены поздно вечером 23 января. Один из них был совершен на место по соседству с тем, где ранее были ликвидированы французские наемники.

«В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки «Кракен» и их подведомственных из так называемого «Русского добровольческого корпуса*», - указал подпольщик.

По сообщению Кузнецова, в этом месте погибло как минимум 30 боевиков. Еще порядка сотни было убито и ранено в Балаклее, где по местам квартирования ВСУ также был нанесен удар. В Харькове наблюдаются перебои с мобильной связью, а интернет от компании «Киевстар» вообще перестал работать.

Ранее очередной российский удар по Харькову на Западе назвали явным предупреждением странам НАТО. По мнению эксперта Галактерос, российская армия дает почувствовать свое превосходство.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ