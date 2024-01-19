Иностранных бойцов не стало в Харькове на днях, что подтвердили в МО РФ. По позициям наемников был нанесен высокоточный удар. По предварительной информации, большинство солдат являлись выходцами из Франции.

Политолог Каролин Галактерос отметила, что этот шаг со стороны России ясно дал понять НАТО преимущество ВС РФ. В частности специалист посчитала, что у российской армии умелые агенты разведки, которые много знают о противнике.

«Это скорее такое предупреждение российской стороны силам НАТО в контексте сильно возрастающей сейчас напряженности. Для меня это предупреждение, а не просто устранение около 60 человек, из которых действительно, насколько я поняла, большая часть — французы», — заявила французский геополитолог.

При этом и другие французы уверены, что ситуация не так проста. Специалист Алексис Пулен заявлял, что Франция хотела бы скрыть сведения об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, где находились и ее граждане. Париж заявляет, что вся информация о потерях лишь «манипуляция» и «российская пропаганда».

Ранее сообщалось, что французского посла вызвали в МИД РФ «на ковер» из-за ситуации в Харькове с наемниками.