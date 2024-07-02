Российские удары повредили в Днепропетровской области ЛЭП и промпредприятие

На юго-востоке Украины от удара российской армии пострадало промышленное предприятие. Данные об этом в своем телеграм-канале привел глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Он сообщил, что ряду объектов был причинен существенный ущерб.

«Повреждено промышленное предприятие», - указал он.

Помимо этого, была повреждена и линия электропередач на территории вверенного ему региона.

Ранее о потерях ВСУ по итогам воздушного удара сообщил Юрий Игнат, бывший советник украинского главы ВВС. Налет на военный аэродром под Миргородом привел к уничтожению воздушной техники. По российским данным, Украина по итогам этого удара потеряла 4 самолета уничтоженными, еще две воздушные машины были повреждены.