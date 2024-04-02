Российские вертолетчики ликвидировали диверсионную группу ВСУ на купянском направлении

Вертолетной группой был нанесен удар по диверсионно-разведывательной группе, а также по замаскированной украинской технике. Все они были успешно уничтожены. Об этом сообщили представители министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС .

В состав группы входили ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, а также многоцелевой вертолет Ми-8. Все эти машину успешно выполнили поставленную перед ними боевую задачу. Они вышли на цель и нанесли ракетный удар по противнику.

«Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования», - указали в военном ведомстве.

Затем все вертолеты выполнили противоракетный маневр, после чего успешно и без потерь вернулись на свои аэродромы.

Ранее сообщалось, что российское подразделение сумело захватить позицию ВСУ под Соледаром при помощи одних только дронов. Это позволило избежать риска гибели или ранения у бойцов.