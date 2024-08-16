Российские вертолеты уничтожили у берегов Крыма украинские катера

Российские вертолеты Военно-морских сил (ВМС) РФ Ми-8 и Ка-29 уничтожили у берегов Крыма украинские катера. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере.

К посту прикреплено видео уничтожения катеров. Отмечается, что в операции по уничтожению вражеских беспилотников участвовал Черноморский флот. Всего было уничтожено пять надводных объектов, которые направлялись в сторону полуострова.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь. В городе-герое практически ежедневно звучат сигналы воздушной тревоги. На территории полуострова установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что над Черным морем уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По целям в небе отработала система противовоздушной обороны (ПВО).