Над Черным морем уничтожили пять беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пяти вражеских беспилотников в небе над Черным морем. Об этом ведомство проинформировало в мессенджере утром 16 августа.

Отмечается, что все объекты перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО).

14 августа оборонное ведомство сообщило о пяти сбитых БПЛА над Брянской областью. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

В этот же день сообщалось, что атаку беспилотников предотвратили в Воронежской области. Там также отработала система ПВО.

Минобороны регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать территорию РФ с помощью дронов. Каждый день в некоторых регионах срабатывает система ПВО или системы Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В нескольких регионах РФ, в том числе в Брянской и Белгородской областях, установлен «высокий» (желтый) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа в Киеве прогремели взрывы.