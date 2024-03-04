Российские военные использовали метод «танковой карусели» для уничтожения опорника ВСУ в Запорожской области

Экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой. Расчеты БПЛА выдавали им координаты целей и корректировали огонь.

При уничтожении опорника противника российские военные применили метод «танковой карусели». Это позволило обрушить на противника беспрерывный вал огня и уничтожить максимальное количество выявленных целей.

Накануне под Авдеевкой в районе села Бердычи российские военные уничтожили уже третий по счету американский танк «Абрамс». Вначале западная машина была обездвижена выстрелом из РПГ по гусенице, а затем ее добили два дрона «Упырь».