ВСУ подтянули резервы для удержания линии обороны западнее Авдеевки

Украинские войска перебросили резервные для подразделения в район села Бердычи на Авдеевском направлении в попутках удержать линию обороны, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, украинские боевики несут на этом участке фронта огромные потери.

Накануне было опубликовано видео уничтожения под Бердычами уже третьего американского танка «Абрамс». Вначале западную машину обездвижили из РПГ, а затем два FPV-дрона «Упырь» добили «американца». Там же была сожжена инженерная машина M1150 ABV, созданная на базе «Абрамса».

Ранее сообщалось, что село Бердычи в значительной степени уже находится под контролем российских войск.