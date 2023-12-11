Российские военные обнаружили документы о тайных экспериментах Пентагона на востоке Украины
Фото: [©РИА Новости/Владимир Федоренко]
В ходе специальной операции российские военные получили документацию, подтверждающую проведение опасных экспериментов Пентагона на территории Украины.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России.
Как пишет РИА Новости, со слов Кириллова, в ходе экспериментов на местных жителях испытывались фармпрепараты, а также осуществлялся вывоз биологических образцов за рубеж. Эксперименты, по его словам, проводились на территориях преимущественно восточной Украины. В документах отмечены различные параметры, включая восприимчивость местного населения к зоонозным инфекциям. Информация о том, каким способом проводились эксперименты и с какой целью Пентагон собирал и получал эти данные - не называется.
Пока Пентагон данную информацию никак не комментировал, но ранее американское военное ведомство всячески отрицало свою причастность к биологическим и иным испытаниям на Украине.