В результате наступательных операций войска «Север» освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, как сообщили в Министерстве обороны России.

К тому же, группировка «Восток» за день нанесла ущерб двум бригадам территориальной обороны и одной бригаде национальной гвардии ВСУ. Российские средства ПВО за сутки перехватили 4 ракеты HIMARS и 32 беспилотника ВСУ.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» ВСУ потеряли до 440 военнослужащих за последние сутки. За этот же период в зоне действий войск «Юг» ВСУ понесли потери до 285 человек.

Действия группировок «Север» и «Днепр» привели к потерям до 65 солдат ВСУ. Российские силы поразили живую силу и технику противника в 141 населенном пункте.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона на протяжении ночи на среду, 11 декабря, перехватила над Брянской областью 14 украинских беспилотников.