Российские подразделения освободили населенный пункт Анновка, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное в Министерстве обороны России.

Успеха удалось добиться подразделениям «Южной» группировки войск.

«В результате решительных действий освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики», — указали в военном ведомстве.

ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности этой группировки порядка 330 своих военнослужащих. А всего по всей линии боевого соприкосновения было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Ранее сообщалось, что командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов погиб в результате теракта в Москве. Рядом с его домом взорвали самодельное взрывное устройство, которое было заложено в самокат. Генерал при этом погиб вместе со своим помощником.