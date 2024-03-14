Российские военные отражают атаку диверсантов на погранпост в районе села Сподарюшино в Белгородской области

По его данным, боевики подтягивают бронетехнику и артиллерию. Предварительно, диверсионная группа ВСУ состоит из 30 человек.

Также украинские диверсанты пытаются прорваться возле села Козинки.

Накануне выборов президента России ВСУ усилили свою террористическую деятельность, атакуя российские регионы беспилотниками и пытаясь проникнуть на территорию страны. Все эти действия имеют своей целью получить некий пропагандистский эффект. Нацисты из так называемого легиона «Свобода России»* опубликовали фейковое видео о своем якобы нахождении на территории РФ.

* признан террористической организацией