Российские военные отражают атаку диверсантов на погранпост в районе села Сподарюшино в Белгородской области
Фото: [Министерство обороны РФ]
Российские военные отражают атаку на погранпост Спондарюшино в Белгородской области, сообщает военкор Александр Коц.
По его данным, боевики подтягивают бронетехнику и артиллерию. Предварительно, диверсионная группа ВСУ состоит из 30 человек.
Также украинские диверсанты пытаются прорваться возле села Козинки.
Накануне выборов президента России ВСУ усилили свою террористическую деятельность, атакуя российские регионы беспилотниками и пытаясь проникнуть на территорию страны. Все эти действия имеют своей целью получить некий пропагандистский эффект. Нацисты из так называемого легиона «Свобода России»* опубликовали фейковое видео о своем якобы нахождении на территории РФ.
* признан террористической организацией