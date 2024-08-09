Российские военные отразили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил ТАСС военнослужащий с позывным Гермес.

Он рассказал, что украинские боевики предприняли попытку высадиться на указанной территории при помощи двух лодок, а также под огневым прикрытием двух катеров. По словам российского бойца, эта «операция» для ВСУ оказалась провальной, так как подразделения группировки «Днепр» оперативно ликвидировали противника.

«В ходе высадки часть военнослужащих ВСУ подорвалась на минном поле, тех, кому удалось зайти на береговую линию, встретили огнем из стрелкового оружия», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что украинские военные попытались эвакуироваться после огневого сопротивления. По его словам, солдаты ВСУ пытались уплыть на трех плавательных средствах.

Российский боец рассказал, что и эта попытка оказалась провальной. Военные ВС РФ уничтожили одну лодку артиллерийским огнем, вторую — противотанковой управляемой ракетой. Третьему плавсредству удалось скрыться.

Отмечается, что ВСУ в ходе этой «операции» потеряли 12 человек. Всего в попытке высадиться участвовали до 16 украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Красногоровке французского наемника.