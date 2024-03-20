Российские военные полностью зачистили от диверсантов село Козинка в Белгородской области

Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков, пытавшихся прорваться на территорию России, село Козинка в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские диверсанты на протяжении целой недели проводили попытки проникнуть на территорию России. Причем это были полномасштабные бои с применением техники, а не отдельные провокации малочисленных диверсионных групп.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за восемь суток в приграничных сражениях потери боевиков составили более 3,5 тысяч человек, причем 790 человек — безвозвратные, 23 танка, 34 единицы бронетехники, вертолет, пять установок РСЗО «Вампир».

На границе продолжаются мероприятия по недопущению проникновения боевиков на территорию России.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ ударом FPV-дрона. В районе села Лукашовка в Сумской области боевики готовились к нападению на российскую территорию.