Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ ударом FPV-дрона

Возле села Лукашовка в Сумской области российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, готовившуюся к очередной провокации на границе, сообщили в Минобороны РФ.

Разведка засекла группу, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего перемещения к государственной границе России.

Оператором FPV-дрона был нанесен точный удар как раз в момент загрузки. Водитель БМП сразу же дал по газам, оставив на месте раненых и убитых товарищей. Всего, по оценкам, общие потери диверсантов составили 8 человек.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещаний командиров ВСУ и СБУ.