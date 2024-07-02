Российские военные приехали на штурм Старомайорского на мотоциклах
Фото: [Министерство обороны РФ]
Минобороны РФ раскрыло, как проходил штурм Старомайорского в ДНР.
Оказалось, что штурмовики из Приморья группировки «Восток» активно использовали мототранспорт при выполнении боевых задач.
«Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа», — рассказал командир штурмового взвода с позывным «Круглый».
Бойцы также использовали мотоциклы для подвоза боеприпасов и продовольствия на удерживаемые опорные пункты.
Минобороны сообщило об освобождении Старомайорского 10 июня.