Российские военные приехали на штурм Старомайорского на мотоциклах

«Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа», — рассказал командир штурмового взвода с позывным «Круглый».