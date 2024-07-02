Российские военные приехали на штурм Старомайорского на мотоциклах

Безопасность

Фото: [Министерство обороны РФ]

Минобороны РФ раскрыло, как проходил штурм Старомайорского в ДНР.

Оказалось, что штурмовики из Приморья группировки «Восток» активно использовали мототранспорт при выполнении боевых задач.

«Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа», — рассказал командир штурмового взвода с позывным «Круглый».

Бойцы также использовали мотоциклы для подвоза боеприпасов и продовольствия на удерживаемые опорные пункты.

Минобороны сообщило об освобождении Старомайорского 10 июня.

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