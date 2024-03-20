Российские военные сняли «внутренности» подбитого под Бердычами танка «Абрамс»

Российские спецназовцы добрались до подбитого под селом Бердычи в ДНР танка «Абрамс» и сняли на видео внутреннее устройство американской техники. Об этом РИА Новости рассказали разведчики с позывными Изай и Леший.

Танк был уничтожен российским беспилотником и находился в серой зоне, неподалеку от позиций ВСУ. Пока что ни одна из сторон не может его эвакуировать.

Разведчикам была поставлена задача обследовать танк и по максимуму снять с него уцелевшее оборудование. Пришлось непросто, так как неподалеку шел стрелковый бой, а в небе кружили украинские дроны.

Бойцы спецназа действовали быстро и дерзко, выполнив задачу среди белого дня. По словам Изая, ничего необычного в распиаренном американском танке не было, и на поле боя он проявил себя неважно.

Ранее журнал Forbes проанализировал причины потери первых трех «Абрамсов». Издание назвало главной, но далеко не единственной, угрозой для танка управляемые ракеты «Корнет» с тандемной боевой частью.