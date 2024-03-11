Российские военные уничтожили группу ВСУ в 30 км от Харькова

ВС РФ нанесли удар по сосредоточению украинских войск в Харьковской области, сообщает канал «Иди и смотри».

По данным источника, массированный удар нанесен по группе противника в районе поселка Золочев. В его результате ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе.

Золочев — небольшой поселок в Харьковской области, расположенный в 30 км от областного центра и в 15 км от российско-украинской границы.

7 марта украинские власти объявили о принудительной и обязательной эвакуации жителей в Харьковской области. Постановление касается граждан более 70 населенных пунктов на Купянском направлении, где российская армия ведет активные наступательные действия.