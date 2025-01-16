Российские военные уничтожили путь снабжения ВСУ западнее Курахово

Российская авиация уничтожила авиабомбами мост у Константинополя в ДНР, через который проходило снабжение неприятеля в Курахово. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Министерства обороны. По ней при атаке авиации использовались фугасные авиабомбы весом в 500 кг, которые были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.

«Ударами трех авиабомб успешно уничтожили железобетонный мост около н. п. Константинополь, затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ», — указали военные.

Благодаря разрушению моста неприятель получил серьезные затруднения в снабжении своих войск, которые находятся в Курахово. Это ухудшает для него и без того нелегкую ситуацию.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады увидели в Киеве в районе здания парламента российский беспилотник. Его появление сопровождалось звуками взрывов. Судя по всему, это работала украинская противовоздушная оборона.