Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Харьковской области

ВС России нанесли удар по пункту управления украинскими дронами в районе Купянска, в результате военный объект противника был уничтожен. Об этом сообщил Виталий Ганчев, руководитель российской администрации Харьковской области. Его слова привело РИА Новости.

Украинский пункт управления беспилотниками находился в селе, которое расположено в нескольких километрах от Купянска.

«Это еще одно подтверждение, как эти националисты воюют. Они освобождают территории для использования опустевших домов мирных жителей в качестве пунктов управления, а также размещения личного состава», — указал Ганчев.

Ранее глава российской администрации Харьковской области выступил с прогнозом. Он заявил, что регион рано или поздно будет освобожден российскими бойцами. Как пояснил Ганчев, ВС России придется создать свободную от украинской армии санитарную зону, чтобы ВСУ не могли обстреливать Луганскую Народную Республику и Белгородскую область.