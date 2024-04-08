Российские военные уничтожили вертолетную группу Mad Ducks, прославившуюся полетами в Мариуполь

По данным военкора Руслана Татаринова, группа была уничтожена еще в марте. Точная дата и обстоятельства ликвидации вертолетчиков пока неизвестны.

Сообщается, что вместе с группой погиб ее командир с позывным Петрович.

«Бешеные утки» прославились тем, что в 2022 году совершали полеты в окруженный российскими войсками Мариуполь, чтобы вывезти старших командиров, иностранных советников и секретные документы.

После этого вертолетчики стали медийными фигурами и дважды давали интервью немецкому журналу Bild.

ВСУ несут большие потери на линии боевого соприкосновения и испытывают дефицит снарядов. Ранее сообщалось, что украинские командиры отправляют солдат с большим риском для жизни собирать на поле боя неразорвавшиеся боеприпасы.