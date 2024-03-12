Российские военные уничтожили вторую пусковую установку HIMARS за неделю

Заокеанская техника превратилась в металлолом на Херсонском направлении.

В установку прилетела российская ракета.

В ведомстве отмечают, что это уже второй HIMARS уничтоженный за неделю.

5 марта Минобороны отчиталось об уничтожении американской РСЗО на Авдеевском направлении. Киевский политик Игорь Лапин выразил свое возмущение тем, что комплекс вышел на позицию и простоял там не менее получаса, став удобной мишенью для российских военных.