Российские военные водрузили флаг РФ в Лозовой Харьковской области

Город Лозовая, который находится в Харьковской области, был полностью очищен от противника, после этого военнослужащие ВС РФ водрузили в населенном пункте триколор. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Микроблог выложил видео, на котором двое бойцов с позывными Барсик и Буч вывешивают российский трехцветный флаг в Лозовой. Они решили установить его неподалеку от памятника Неизвестному Солдату.

«Для Украины этот город был одним из важнейших пунктов обороны, его взятие — важный шаг на пути к Купянску и дает целый ряд преимуществ российским силам», — указали авторы этого сообщения.

Ранее сообщалось, что в самом Харькове прогремела серия взрывов. В этом городе была объявлена воздушная тревога, точно так же, как и в остальных украинских регионах. СМИ сообщают, что сначала в Харькове раздалось три взрыва, немного позже были слышны еще несколько разрывов боеприпасов.