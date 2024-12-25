В Харькове прогремели мощные взрывы: на Украине объявлена воздушная тревога

В расположенном на востоке Украины Харькове произошли взрывы, как сообщил мэр Игорь Терехов. В своем телеграм-канале он предупредил жителей о возможной угрозе и призвал к осторожности.

Сначала издание «Общественное. Новости» сообщило о как минимум трех взрывах. Позже появились сведения о новой волне взрывов в городе. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 00:44 по мск.