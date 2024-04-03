Российские военные вычислили и уничтожили двух снайперов ВСУ под Работино

Военнослужащие 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировали двух снайперов в районе в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня, чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло», — признался старший снайпер с позывным «Ветка».

Вместе со снайперской парой и операторам российским бойцам удалось вычислить позиции снайперов ВСУ и результативно отработать по ним.

По сообщению Минобороны, сегодня российские войска улучшили положение по переднему краю на Запорожском направлении, нанеся огневое поражение противнику.

Ранее в районе Работино российские вертолетчики уничтожили 35 боевиков ВСУ и три бронемашины.