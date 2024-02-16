Российские военные выстроили на Херсонском направлении подземный «город»

Российские военные создали под землей подземный «город», рассказал РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис.

Он отметил, что приоритетом было обеспечение безопасности личного состава. Поэтом все блиндажи для солдат перекрыты аэродромными плитами, а сверху засыпаны землей.

В этой сети траншей, занимающей на Херсонском направлении три километра, оборудованы жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды и даже парикмахерская.

Жилые помещения рассчитаны на 6-8 человек. В каждом есть печка, подведены электричество, внешняя и внутренняя связь.

Старший повар полка рассказал, что бойцы предпочитают на первое борщ, а на второе чаще просят приготовить макароны.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов на этом направлении.