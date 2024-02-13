Гбернатор Херсонской области Украины Владимир Сальдо высказал мнение по поводу нехватки боеприпасов в украинских вооруженных силах на херсонском направлении.

Эту информацию он опубликовал на личной странице в одной из социальных сетей.

По словам губернатора, украинские военные столкнулись со снарядным голодом, из-за чего было принято решение использовать артиллерию только в крайних случаях. Это свидетельствует о серьезных проблемах с поставками боеприпасов у украинцев херсонском направлении.

Нехватка боеприпасов может серьезно осложнить оборону и подорвать боеспособность украинских вооруженных сил на этом секторе фронта.

Ранее мы писали о том, что в Хорватии рассказали о «прогнившем Западе» после интервью Путина Карлсону.