Губернатор Херсонской области заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ на одном из направлений
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Гбернатор Херсонской области Украины Владимир Сальдо высказал мнение по поводу нехватки боеприпасов в украинских вооруженных силах на херсонском направлении.
Эту информацию он опубликовал на личной странице в одной из социальных сетей.
По словам губернатора, украинские военные столкнулись со снарядным голодом, из-за чего было принято решение использовать артиллерию только в крайних случаях. Это свидетельствует о серьезных проблемах с поставками боеприпасов у украинцев херсонском направлении.
Нехватка боеприпасов может серьезно осложнить оборону и подорвать боеспособность украинских вооруженных сил на этом секторе фронта.
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