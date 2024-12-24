Российские подразделения вышли к автотрассе между Гуляйполем и Великой Новоселкой, и взяли ее под свой контроль. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

Ранее ВС РФ вышли на времевском направлении в Запорожской области к населенному пункту Сторожевое и освободили его. Теперь же им удалось добиться дальнейшего успеха.

«Наши военные вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, взяв ее под огневой контроль», — указал он.

Времевское направление находится рядом с границей ДНР, поэтому успех наступления здесь способствует освобождению территории республики от вражеской оккупации.

Ранее Рогов сообщил, что российские бойцы вышли к северу от Курахово и тем самым полностью перекрыли все пути отступления украинских военных из этого города. Противник был также отрезан от возможности подхода подкреплений и подвоза боеприпасов и провианта.