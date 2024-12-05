ВС РФ перекрыли единственную дорогу для выхода ВСУ из Курахово

ВС РФ перекрыли все пути отступления. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Российские бойцы совершили прорыв обороны к северу от Курахово. Город оказался в окружении. Бойцы полностью перекрыли последний оставшийся путь отступления для украинских сил. Это практически лишает врага шансов на безопасный выход. Речь идет о трассе Курахово - Запорожье.

Украинские силы в Курахово остались без возможности получить подкрепление или отвести свои подразделения. Дальнейшее развитие событий может привести к ликвидации украинской группировки в Курахово.

Ранее общественник Рогов заявил, что Зеленский обрек группировку ВСУ под Курахово на гибель.