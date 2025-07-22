Российские военнослужащие и сотрудники силовых структур проявили участие в ситуации с жестоким избиением подростка в Москве. Об этом сообщила в своем телеграм-канале известный российский общественный деятель, руководитель АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По словам Кашеваровой, военные прибыли в больничную палату к пострадавшему, чтобы взять его под свою защиту и оказать необходимую поддержку, учитывая неблагоприятные условия в его семье.

Она отметила, что Следственный комитет России занимается этим делом и выразила уверенность в том, что расследование не будет заброшено. Кашеварова знает, что СКР ведет это дело и что оно не будет спущено на тормозах.

По имеющейся информации, нападение на подростка произошло в лесополосе в районе Гольяново. Группа молодых людей, значительно превосходящих его по возрасту, совершила нападение. Они раздели потерпевшего, нанесли ему многочисленные удары, а также предприняли попытку совершить сексуальное насилие с использованием палки.

Есть основания полагать, что группа, совершившая нападение на подростка, причастна к аналогичным преступлениям в отношении других несовершеннолетних.

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