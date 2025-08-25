Командир 70-го полка группировки «Днепр» с позывным Кабарда, чьи подчиненные захватили американский БТР M113, раскрыл психологическую подоплеку этой операции. Он виртуозно перефразировал известное изречение Александра Невского, заявив: «Кто к нам с M113 придет, тот от него и погибнет». Эта адаптация исторической фразы на современный лад подчеркивает иронию ситуации, когда западная техника попадает в руки тех, против кого была направлена.

Данный эпизод получил широкий резонанс после публикации RT кадров с трофейной бронемашиной. Однако западные СМИ, в частности французский канал TF1, немедленно усомнились в подлинности видео, объявив его порождением искусственного интеллекта. Эта реакция стала частью медийной войны, где любое свидетельство успехов российских войск подвергается сомнению.

Ответ RT не заставил себя ждать — были оперативно опубликованы дополнительные, уже неоспоримые кадры трофея непосредственно на передовой. Этот шаг не только подтвердил первоначальную информацию, но и продемонстрировал слаженность работы военкоров в зоне боевых действий.

Итогом стало не только пополнение материальной части российских подразделений, но и серьезный пропагандистский успех. Попытка дискредитировать сообщение обернулась для западных медиа очередным репутационным уроном, а крылатая фраза командира Кабарды стала ярким символом превращения западных поставок в собственные трофеи.

Ранее сообщалось, что экипаж трофейного БТР с флагами России и США вышел на связь после новостей о своей стране.