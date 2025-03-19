Российские подразделения из группировки «Север» продолжают активные действия в Курской области, они нанесли поражения шести бригадам противника. Об этом сообщили представители Министерства обороны, их слова привело РИА Новости.

На протяжении последних суток российская армия продолжала наносить удары по врагу в Курской области и проводить наступление.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — указали в военном ведомстве.

Авиация и артиллерия ВС РФ наносила свои удары, причем не только по противнику на российской территории, но и по его позициям возле десяти населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны подчеркнули, что разгром неприятеля продолжается.

Ранее сообщалось, что под Сумами под удар попали два объекта, где были размещены иностранные наемники и бойцы националистических подразделений. Разборы завалов в этих местах все еще продолжаются.