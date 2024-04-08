Российские войска нанесли удар по нефтебазе в Житомирской области

Предположительно, удар нанесен по нефтебазе в районе города Звягель (Новоград-Волынский). Местные каналы публиковали кадры с мощным пожаром и клубами черного дыма в небе.

Городские власти заявили, что существует риск заражения воздуха. По этой причине школьников перевели на дистанционное обучение. Жителям рекомендуют не открывать окна.

Официально Украина поражение нефтебазы не признавала, в комментариях используется расплывчатая формулировка.

Ранее сообщалось, что в Харькове от российского удара пострадали автозаправки и административные здания.