В Судже, после освобождения, российскими войсками выявлена подпольная нарколаборатория, ранее принадлежавшая украинским вооруженным силам. Подразделения группировки «Север» проводят тщательную проверку зданий, нейтрализуя мины и другие взрывоопасные предметы, оставленные отступающим врагом, передает РЕН ТВ.

При осмотре административного здания в центре населенного пункта были обнаружены признаки масштабного производства наркотических средств, включая специальную посуду, шприцы и химические компоненты для приготовления растворов.

Предположительно, здесь осуществлялось нелегальное производство наркотиков для боевиков и иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ. По словам одного из военнослужащих, скорее всего, наркотические вещества изготавливались на месте, после чего бойцы отправлялись на передовую.

Известно, что употребление наркотиков в рядах ВСУ является распространенной практикой, особенно среди штурмовых подразделений. Личный состав систематически снабжают запрещенными веществами, чтобы подавить чувство страха и повысить агрессивность.

Захваченные в плен радикалы предоставили информацию о существовании подобных лабораторий и в других приграничных населенных пунктах Курской области.

Ранее сообщалось, что в одной из школ ДНР нашли тайник с оружием иностранного производства.