Российским подразделениям удалось очистить от неприятеля три населенных пункта. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

На территории Донецкой Народной Республики успеха удалось добиться частям войсковой группировки «Запад». Они очистили от врага Дерилово.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики», — указали военное.

Частям из группы войск «Восток» также сопутствовал успех. Они углубились в оборону противника и захватили населенный пункт Степовое.

Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что российские бойцы могут установить полный контроль над Купянском еще до завершения осенней кампании. Этот город, который часто называют третьей столицей Украины из-за его критического транспортного и логистического значения, по его словам, является ключевым узлом обороны.