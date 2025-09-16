Российские вооруженные силы, по мнению экспертов, могут установить полный контроль над Купянском еще до завершения осенней кампании. Этот город, который часто называют третьей столицей Украины из-за его критического транспортного и логистического значения, является ключевым узлом обороны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что проблема его взятия заключается в сложной географической конфигурации. Река Оскол делит город на две части, создавая естественный рубеж, что затягивает процесс его полного освобождения. В настоящее время боевые действия продолжаются, но наступающие подразделения методично продвигаются вперед, вынуждая противника отступать.

По мнению военэксперта, овладение Купянском позволит российским войскам перерезать важные линии снабжения противника и создать плацдарм для развития дальнейшего наступления в этом направлении. Это станет серьезным оперативным успехом.

Он резюмировал, что выполнение задачи по установлению контроля над городом до конца осени выглядит достижимым. Это не только нанесет удар по оборонительным возможностям ВСУ, но и станет значимым символическим и стратегическим итогом текущего этапа кампании.

Ранее стало известно, когда Вооруженные силы РФ полностью освободят ДНР.