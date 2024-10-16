Российская группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Невское в Луганской Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ходе операций эта группировка нанесла удары по личному составу и технике пяти украинских бригад в окрестностях пяти населенных пунктов Харьковской области и успешно отразила пять атак штурмовых групп вооруженных сил Украины.

Среди потерь противника более 430 солдат, один танк, два транспортных средства, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 американского производства и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также был уничтожен склад боеприпасов.

Дополнительно подразделения группировки войск «Центр» освободили Красный Яр в Донецкой Народной Республике.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 465 человек и две бронемашины. Кроме того, российские войска уничтожили склад беспилотников ВСУ, украинские силы понесли потери до 100 военных в зоне действия группировки «Восток».

Российские системы ПВО сбили три ракеты HIMARS и 56 дронов ВСУ. Группировка «Юг» отразила семь контратак, в результате которых противник потерял до 710 солдат.

Российские войска также поразили береговые противокорабельные установки «Нептун» и зенитный ракетный комплекс С-200 Украины.

Ранее сообщалось, что украинский офицер передал РФ данные для удара по командному пункту ВСУ.