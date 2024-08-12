Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении и освободили населенный пункт Лисичное, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские войска продолжают удерживать инициативу на данном направлении. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами Красногоровки, завершается зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.

На минувшей неделе были освобождены населенные пункт Тимофеевка и Веселое, а за июль группировки «Центр» и «Юг» освободили от противника 19 населенных пунктов в ДНР.

Ранее издание «Военное дело» сообщило о том, что российские штурмовые отряды вошли в город Торецк.