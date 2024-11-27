Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР

Подразделения ВС РФ освободили на территории Донецкой Народной Республики село Новая Ильинка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

По утверждению военного ведомства, российским частям удалось добиться успеха в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка», — указали в Минобороны.

Помимо этого, предпринимались активные действия и на других участках линии фронта. Так, по противнику наносились интенсивные удары в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров. Воздействию подвергалась как живая сила, так и техника неприятеля.

Ранее появились сообщения о том, что спецназу Росгвардии удалось уничтожить в Курской области пункт временной дислокации противника, который находился в лесу. Под удар беспилотника-камикадзе попала вражеская машина. Было ликвидирована одна единица техники и не менее пяти бойцов ВСУ.