Спецназ Росгвардии уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области

Росгвардейцы нанесли удар по группе украинских военных, которые скрывались в лесу в Курской области. Противник был уничтожен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Росгвардии.

Бойцы получили от контрразведки информацию, что в лесном массиве находится пункт временной дислокации украинских войск.

«В ходе реализации оперативной информации спецназ Росгвардии установил объективный контроль над указанным участком местности», — сообщили журналистам.

Затем было обнаружено транспортное средство, принадлежащее противнику. В итоге по скоплению бойцов неприятеля был нанесен удар беспилотником-камикадзе. Этой атакой было уничтожено не менее пяти бойцов ВСУ, а также одна единица техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за ночь перехватили 22 дрона ВСУ, которые пытались атаковать ряд российских регионов. Больше всего их было перехвачено над Ростовской областью, в этом регионе нейтрализовали 10 БПЛА противника.